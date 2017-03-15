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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области вырос на 1,2 млрд рублей

Регион снизил объем долгов перед банками на 7,7 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте областного Минфина.

Общая сумма долга области на 1 марта 2017 года составляет 46,08 млрд рублей, в начале февраля размер долга составлял 44,8 млрд рублей.

Долг по кредитам перед коммерческими организациями составляет 3,6 млрд рублей (в начале февраля — 11,3 млрд рублей). 500 млн рублей долга перед банком «Акцепт», остальное — долги «Сбербанку».

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 15,5 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов составляет 26,9 млрд рублей (в феврале 17,9 млрд рублей).

Доходы бюджета региона в 2017 году запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, расходы — 116,2 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,2 млрд руб. На 2019 год — 124,7 млрд руб.

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