Госдолг Новосибирской области вырос на 1,2 млрд рублей

Общая сумма долга области на 1 марта 2017 года составляет 46,08 млрд рублей, в начале февраля размер долга составлял 44,8 млрд рублей.

Долг по кредитам перед коммерческими организациями составляет 3,6 млрд рублей (в начале февраля — 11,3 млрд рублей). 500 млн рублей долга перед банком «Акцепт», остальное — долги «Сбербанку».

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 15,5 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов составляет 26,9 млрд рублей (в феврале 17,9 млрд рублей).

Доходы бюджета региона в 2017 году запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, расходы — 116,2 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119,2 млрд руб. На 2019 год — 124,7 млрд руб.