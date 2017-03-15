Российский «Сбербанк» ограничил в Украине снятие наличных в размере 30 тыс. грн

Как сообщила пресс-служба финучреждения, временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.

«В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке главного офиса Сбербанка, причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента», — гласит сообщение.

При этом отмечается, что депозитные сертификаты выдаются в рамках законодательства без ограничений через кассу банка. Срочные вклады физлиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов.

Отметим, что глава МВД Украины Арсен Аваков сообщал ранее, что заседание СНБО по данному вопросу запланировано на 15 марта.

Напомним, Гражданский корпус «Азова» 13 марта провел акцию около отделения «Сбербанка» на ул. Владимирской в Киеве. Участники митинга принесли бетонные блоки и «замуровали» вход в учреждение в знак протеста против работы банка в Украине. Также они жгли фаеры. «Сбербанк» временно приостановил работу отделения на ул. Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы.