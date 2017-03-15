Набор сотрудников на Радиоприбор могут начать уже в апреле

Все препятствия для принятия сотрудников на завод «Радиоприбор» предполагается снять до конца марта. О достигнутых с руководством предприятия договоренностях доложили Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому 15 марта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрацию края.

По словам первого заместителя главы Василия Усольцева, 14 марта под его руководством прошло совещание с участием конкурсного управляющего завода Владимира Тихонова, исполнительного директора завода Сергея Батищева, заместителя руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Александра Дьяченко и директора краевого департамента промышленности Сергея Ковалева.

«Мы практически на финальной стадии снятия проблем Радиоприбора. На совещании рассмотрели вопрос регистрации договоров аренды недвижимого имущества завода, заключенных между Радиоприбором и Дубненским машиностроительных заводом — этот процесс уже идет. Дал поручение в течение недели договоры представить к регистрации, согласовав действия с кредиторами», — сообщил Василий Усольцев.

Первый вице-губернатор отметил, что после завершения данного мероприятия может быть начат прием работников в новый филиал Дубненского машиностроительного завода на базе предприятия «Радиоприбор».

«Мы полагаем, что до конца марта все препятствия для набора сотрудников на завод будут сняты», — подчеркнул он.

Напомним, благодаря вмешательству Администрации Приморского края и федеральных коллег Радиоприбор заключил трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа на год раньше.

«С нашей стороны были приложены все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха частный завод смог продолжить свою производственную деятельность. В этом году предприятие продолжит свою работу, это очень важно», — заявил Губернатор Владимир Миклушевский.

Более того, по инициативе главы Приморья из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.