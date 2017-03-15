Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров поставил точку в вопросе санкций - ЕС проиграл - СМИ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
07:58 (мск), источник: Om1.ru

Поступления в бюджет Омской области увеличились за счёт налога на прибыль

Омичи заплатили в региональный бюджет на 11,4% больше по сравнению с прошлым годом.

За январь и февраль в консолидированный бюджет Омской области поступило 7,1 миллиарда рублей налогов и сборов. Как сообщает УФНС по Омской области, это на 11,4 выше уровня прошлого года.

Основные источники консолидированного бюджета — это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и акцизы на подакцизные товары. Общий объём поступлений вырос за счёт повышения налогов и соответствующих отчислений. По налогу на прибыль поступления увеличились на 100 миллионов рублей (на 26,9%), по транспортному налогу — на 6,2 миллиона (на 9,9%), по налогу на имущество — на 2,9 миллиона (на 4,5%), по акцизам — на 12 миллионов (на 2,5%).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Поступления в бюджет Омской области увеличились за счёт налога на прибыль
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ: Елизавета II одобрит законопроект о Brexit 16 марта
Правительство РФ поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
США намерены выделить Украине $54 миллиона для внедрения реформ
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
МАК заявил о рекордном количестве авиапроисшествий в 2016 году
Волейболиста сняли с рейса «Победы» из-за длинных ног
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь