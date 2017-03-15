Поступления в бюджет Омской области увеличились за счёт налога на прибыль

За январь и февраль в консолидированный бюджет Омской области поступило 7,1 миллиарда рублей налогов и сборов. Как сообщает УФНС по Омской области, это на 11,4 выше уровня прошлого года.

Основные источники консолидированного бюджета — это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и акцизы на подакцизные товары. Общий объём поступлений вырос за счёт повышения налогов и соответствующих отчислений. По налогу на прибыль поступления увеличились на 100 миллионов рублей (на 26,9%), по транспортному налогу — на 6,2 миллиона (на 9,9%), по налогу на имущество — на 2,9 миллиона (на 4,5%), по акцизам — на 12 миллионов (на 2,5%).