Росавтодор проверит состояние дорог Омска после зимы
Ревизия Федерального дорожного агентства коснется тех дорог, которые были отремонтированы за счет сборов от системы «Платон».
Ревизия Федерального дорожного агентства коснется тех дорог, которые были отремонтированы за счет сборов от системы «Платон».
Как сообщается на официальном сайте Росавтодора, в 40 городах и регионах страны федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет средств системы «Платон». Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков.
Проверки пройдут в том числе и в Омске. Чиновники просят общественность помогать им: сообщать об участках отремонтированных дорог, где после зимы были выявлены проблемы.
«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.
Напомним, что федеральные субсидии Омску в 2016 году составили 1,69 млрд рублей, из которых 750 млн регион получил по распределению средств от сборов системы «Платон».