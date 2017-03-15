Росавтодор проверит состояние дорог Омска после зимы

Как сообщается на официальном сайте Росавтодора, в 40 городах и регионах страны федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет средств системы «Платон». Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков.

Проверки пройдут в том числе и в Омске. Чиновники просят общественность помогать им: сообщать об участках отремонтированных дорог, где после зимы были выявлены проблемы.

«Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках дорог, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Напомним, что федеральные субсидии Омску в 2016 году составили 1,69 млрд рублей, из которых 750 млн регион получил по распределению средств от сборов системы «Платон».