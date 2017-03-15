У бюджетников Красноярского края выросли зарплаты

В Красноярском крае увеличилась средняя зарплата работников бюджетной сферы. К таким выводам пришли специалисты Красноярскстата.

По данным статистиков, уровень заработной платы бюджетников в 2016 году увеличился до 32 873 рублей, что на 1,7% больше, чем 2015 году. Средняя зарплата в регионе составляет 38 361 рублей, что выше предыдущего показателя на 5,4%.

Также выросли среднедушевые денежные доходы жителей края в 2016 году — до 27 708 рублей в месяц, что выше по сравнению с 2015 годом на 2,2%. При этом реальные денежные доходы (скорректи­рованные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,4%.

Напомним, прожиточный минимум в регионе сейчас составляет 10 821 рубль. Показатель снизился почти на 2,5%, что связано со стремительным снижением цен на овощи и фрукты.