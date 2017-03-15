В Екатеринбурге отремонтируют 39 улиц к ЧМ-2018

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Отремонтируют улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Работы пройдут и на некоторых улицах вблизи стадиона на улице Фестивальной. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона «Химмаш».

Еще одним важным объектом ремонта в этом году станет участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта. Рабочие обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части на площади 13,5 тыс. кв. м., вымостят пешеходные зоны и бульвары. Кроме того, они установят 272 малые архитектурные формы, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 транспортных и пешеходных светофоров со звуковой сигнализацией.

Всего специалисты определили 67 участков общей площадью 973 тыс. кВ. м., по которым в дни проведения игр будут передвигаться клиентские группы. В прошлом году уже отремонтировали 28 участков дорог.