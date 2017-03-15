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08:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предприятие задолжало работникам 8 млн рублей зарплаты

Прокуратура города Сибай провела проверку по факту нарушения трудовых прав рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что компания ООО «Сибайский завод буровых реагентов» в течение пяти месяцев, а именно с июня по октябрь прошлого года, не выплачивали работникам зарплату. В конечном итоге общая сумма задолженности составила 8 миллионов рублей.

Прокурор города обратилась в суд за выдачей судебных приказов о принудительном погашении долга, а также выплате компенсации за задержку зарплаты. Генеральный директор привлечен к административной ответственности, а также обязан выплатить штраф в размере 34 тысяч рублей.

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