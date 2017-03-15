В Башкирии предприятие задолжало работникам 8 млн рублей зарплаты
Прокуратура города Сибай провела проверку по факту нарушения трудовых прав рабочих. Об этом сообщает
Прокуратура города Сибай провела проверку по факту нарушения трудовых прав рабочих. Об этом сообщает
Известно, что компания ООО «Сибайский завод буровых реагентов» в течение пяти месяцев, а именно с июня по октябрь прошлого года, не выплачивали работникам зарплату. В конечном итоге общая сумма задолженности составила 8 миллионов рублей.
Прокурор города обратилась в суд за выдачей судебных приказов о принудительном погашении долга, а также выплате компенсации за задержку зарплаты. Генеральный директор привлечен к административной ответственности, а также обязан выплатить штраф в размере 34 тысяч рублей.