В Башкирии предприятие задолжало работникам 8 млн рублей зарплаты

Известно, что компания ООО «Сибайский завод буровых реагентов» в течение пяти месяцев, а именно с июня по октябрь прошлого года, не выплачивали работникам зарплату. В конечном итоге общая сумма задолженности составила 8 миллионов рублей.

Прокурор города обратилась в суд за выдачей судебных приказов о принудительном погашении долга, а также выплате компенсации за задержку зарплаты. Генеральный директор привлечен к административной ответственности, а также обязан выплатить штраф в размере 34 тысяч рублей.