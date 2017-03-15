Экологическая экспертиза одобрила эксплуатацию IV блока Ростовской АЭС

«Ростовская АЭС получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4. положительное заключение Государственной экологической экспертизы является обязательным условием подачи пакета документов для прохождения экспертизы в Ростехнадзоре. После экспертизы Ростовская АЭС получит лицензию на эксплуатацию энергоблока № 4», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что на энергоблоке № 4 будет эксплуатироваться реакторная установка типа ВВЭР-1000 — такая же, как и на трех работающих блоках. По данным экологического мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС, при эксплуатации действующих энергоблоков станции негативное воздействие радиационных и нерадиационных факторов на население и окружающую среду практически не обнаружено и не превышает фоновых значений.

Как ранее заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, инвестпрограмма на строительство блока составляет 17 миллиардов рублей на 2017 год (18 миллиардов было в 2016 году).

Ростовская АЭС — филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока № 4, его пуск намечен на осень 2017 года.