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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Экологическая экспертиза одобрила эксплуатацию IV блока Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовская атомная электростанция получила положительное заключение государственной экологической экспертизы на эксплуатацию строящегося четвертого энергоблока, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым, сообщается на сайте концерна «Росэнергоатом».

Источник: РИА Новости

«Ростовская АЭС получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4. положительное заключение Государственной экологической экспертизы является обязательным условием подачи пакета документов для прохождения экспертизы в Ростехнадзоре. После экспертизы Ростовская АЭС получит лицензию на эксплуатацию энергоблока № 4», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что на энергоблоке № 4 будет эксплуатироваться реакторная установка типа ВВЭР-1000 — такая же, как и на трех работающих блоках. По данным экологического мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС, при эксплуатации действующих энергоблоков станции негативное воздействие радиационных и нерадиационных факторов на население и окружающую среду практически не обнаружено и не превышает фоновых значений.

Как ранее заявил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, инвестпрограмма на строительство блока составляет 17 миллиардов рублей на 2017 год (18 миллиардов было в 2016 году).

Ростовская АЭС — филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок № 1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок № 2 — в 2010 году, энергоблок № 3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока № 4, его пуск намечен на осень 2017 года.

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