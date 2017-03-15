Суд в Новосибирске оставил без рассмотрения заявление о банкротстве компании «Сибмост»

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области оставил без рассмотрения заявление «Горно-строительной Компании» о признании банкротом новосибирской строительной компании «Сибмост».

«Оставить заявление без рассмотрения», — сказала в ходе заседания судья Татьяна Белкина.

Ранее от своих требований к «Сибмосту» отказался Сбербанк, который также погасил задолженность перед компанией «Сибтех-Инвест» в размере 1,3 млрд рублей.

Банкротство «Сибмоста».

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования Сбербанка составляют более 4 млрд рублей. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, «Сибмост» сократил количество заключенных новых контрактов более чем в 6 раз по сравнению с 2015 годом.