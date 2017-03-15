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10:50 (мск), источник: Newslab.ru

В молоке с красноярских прилавков нашли кишечную палочку и антибиотики

В молоке нашли кишечную палочку и антибиотики, сообщили 15 марта в пресс-службе Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае.

Источник: РИА "Новости"

Накануне эксперты проверили молочную продукцию, которая представлена на красноярских прилавках. Из 13 образцов, выпускаемых 11 известными производителями, 2 не сумели пройти первый этап контроля, на котором определялись массовая доля жира, плотность, кислотность, микробиологические показатели, а также содержание антибиотиков.

Среди забракованных — выпускаемое в Кемерово молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 1%, изготовленное ООО «Натуральное молоко» марки «Фермерское». По данным ЦСМ, в проверяемом образце оказалось в 16 раз превышено общее микробное число, а также обнаружены бактерии кишечной палочки.

Подобный набор, сообщают в учреждении, с превышением в 1,9 раз микробного числа, а также наличием антибиотика пенициллина выявили эксперты в образце молока питьевого пастеризованного «Российское» с массовой долей жира 3,2%, выработанного ООО «Агромилк», торговой марки «Камарчагское» (Красноярский край, Железногорск).

Безопасными признаны образцы торговых марок: «Никольское здоровье» (ООО «Агроник», Красноярский край, Емельяновский район), «Таежный исток» (ООО «Племзавод Таежный», Красноярский край, Сухобузимский район), «АгроЯрск» (ОСП «Шилинское ЗАО АПХ «АгроЯрск», Красноярский край, Сухобузимский район), «Наш лидер» (ООО «Назаровское молоко», Красноярский край, Назарово), «Простоквашино» (АО «Данон Россия, Красноярск), «Лужайкино» (ООО «МилкОм», Омск), «Веселый молочник» (АО «ВБД» Новосибирск), «Семенишна» (ООО «Саянмолоко», Хакасия, Саяногорск), «Алтайская буренка» (ООО «Алтайская буренка», Алтайский край), «Домик в деревне» и «Веселый молочник» (АО «ВБД», Омск).

Результаты мониторинга эксперты пообещали направить в министерство сельского хозяйства Красноярского края и в адрес предприятий-изготовителей молока для устранения выявленных нарушений.

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