Ротонды и фонтаны принялись возводить рабочие на хабаровской набережной

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Бетонные колоны, которые станут частью ротонд, появились на набережной Хабаровска. Беседки и возводимые рядом с ними фонтаны планируют достроить к 2018 году, когда закончится реконструкция одного из главных мест отдыха горожан, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, реконструкция городской набережной началась еще летом 2015 года. По плану, вдоль Амура построят фонтаны, беседки, благоустроят территорию и поставят лавочки для отдыхающих. В 2016 году закончился первый этап реконструкции. Жителей и гостей города впустили на закрытую ранее от посещения территорию парка имени Муравьева-Амурского, однако большая часть работы все еще оставалась впереди.

И вот, в данный момент, проходит третий этап реконструкции. Рабочие возводят вдоль берега ротонды, а рядом с ними вовсю идет строительство крупного фонтана. Пока что бетонные конструкции появились напротив стадиона имени Ленина и на окраине парка, рядом с тем местом, где идет сборка нового колеса обозрения.

Все строительные работы должны закончиться только в первом квартале следующего года.