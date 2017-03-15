Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Витамин С оказался противораковым средством
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
10:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ротонды и фонтаны принялись возводить рабочие на хабаровской набережной

Реконструкцию излюбленного места отдыха горожан планируют закончить в начале следующего года.

6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Бетонные колоны, которые станут частью ротонд, появились на набережной Хабаровска. Беседки и возводимые рядом с ними фонтаны планируют достроить к 2018 году, когда закончится реконструкция одного из главных мест отдыха горожан, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, реконструкция городской набережной началась еще летом 2015 года. По плану, вдоль Амура построят фонтаны, беседки, благоустроят территорию и поставят лавочки для отдыхающих. В 2016 году закончился первый этап реконструкции. Жителей и гостей города впустили на закрытую ранее от посещения территорию парка имени Муравьева-Амурского, однако большая часть работы все еще оставалась впереди.

И вот, в данный момент, проходит третий этап реконструкции. Рабочие возводят вдоль берега ротонды, а рядом с ними вовсю идет строительство крупного фонтана. Пока что бетонные конструкции появились напротив стадиона имени Ленина и на окраине парка, рядом с тем местом, где идет сборка нового колеса обозрения.

Все строительные работы должны закончиться только в первом квартале следующего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Движение автотранспорта в центре Хабаровска сегодня будет ограничено до 16 часов
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь