Восточный обход Перми получит деньги «Платона»
Во вторник, 14 марта, глава Росавтодора Роман Старовойт назвал девять приоритетных дорожных объектов, которые построят на средства «Платона».
Во вторник, 14 марта, глава Росавтодора Роман Старовойт назвал девять приоритетных дорожных объектов, которые построят на средства «Платона».
В список приоритетных проектов был включен объект по строительству Восточного обхода Перми на трассе
Напомним, регион планировал получить с денег «Платона» 9 млрд руб. Размер частных инвестиций в пермском проекте составит 3 млрд руб.
Как сообщает
Всего на строительство Восточного обхода, а также транспортного обхода в Хабаровске и моста через реку Объ планируется направить из средств, собранных по системе «Платон», в регионы, в целом, 55 млрд руб.