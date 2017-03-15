Восточный обход Перми получит деньги «Платона»

В список приоритетных проектов был включен объект по строительству Восточного обхода Перми на трассе Пермь-Березники с мостом через реку Чусовая с общей суммой финансирования 13 млрд руб.

Напомним, регион планировал получить с денег «Платона» 9 млрд руб. Размер частных инвестиций в пермском проекте составит 3 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, строительство объекта в Перми должно завершиться к 2021 году.

Всего на строительство Восточного обхода, а также транспортного обхода в Хабаровске и моста через реку Объ планируется направить из средств, собранных по системе «Платон», в регионы, в целом, 55 млрд руб.