Волгоградская область потратит 13,5 млрд рублей на приоритетные проекты
Волгоградская область направит 13,5 миллиардов рублей на реализацию проектов развития.
Волгоградская область направит 13,5 миллиардов рублей на реализацию проектов развития.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, предусмотрены 2,5 миллиарда рублей на дорожное хозяйство, 3 миллиарда — на сельское хозяйство, 2 миллиарда — на строительство, 1,7 миллиардов рублей на социальную политику, 459,1 миллионов на здравоохранение.