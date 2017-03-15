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11:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область потратит 13,5 млрд рублей на приоритетные проекты

Волгоградская область направит 13,5 миллиардов рублей на реализацию проектов развития.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета финансов, регион заключил 41 соглашение с федеральными органами на предоставление субсидий. Так, 8,9 миллиардов рублей будут получены из федерального бюджета, еще 4,6 миллиарда рублей выделят местные власти из регионального бюджета. «Эти деньги будут направлены на решение социальных, отраслевых и инфраструктурных задач».

Кроме того, предусмотрены 2,5 миллиарда рублей на дорожное хозяйство, 3 миллиарда — на сельское хозяйство, 2 миллиарда — на строительство, 1,7 миллиардов рублей на социальную политику, 459,1 миллионов на здравоохранение.

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