«Калашников» создаст новый пулемет

«РПК-16 — это инициативная разработка Концерна “Калашников”, которая в будущем должна заменить РПК-74», — говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.

Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.

«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование», — отмечается также.