«Калашников» создаст новый пулемет
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — АО «Концерн «Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — АО «Концерн «Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.
«РПК-16 — это инициативная разработка Концерна “Калашников”, которая в будущем должна заменить РПК-74», — говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.
Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.
«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование», — отмечается также.
Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами — гендиректором «Калашникова» Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.
В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: «Калашников» — боевое оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом — производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения — и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины. Также «Калашников» включает в себя Zala Aero — производителя беспилотных летательных аппаратов, «Еврояхтинг Рыбинская верфь» — производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и