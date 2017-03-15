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09:40 (мск), источник: Интерфакс

«Калашников» создаст новый пулемет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — АО «Концерн «Калашников» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.

Источник: РИА "Новости"

«РПК-16 — это инициативная разработка Концерна “Калашников”, которая в будущем должна заменить РПК-74», — говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.

Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.

«Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование», — отмечается также.

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% были выкуплены частными инвесторами — гендиректором «Калашникова» Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.

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В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: «Калашников» — боевое оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие. Концерн управляет Ижевским механическим заводом — производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения — и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины. Также «Калашников» включает в себя Zala Aero — производителя беспилотных летательных аппаратов, «Еврояхтинг Рыбинская верфь» — производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров, и АО «Судостроительный завод «Вымпел», выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения.

Комментарии
3
Оксана Поддубная
Когда мы поженимся с АБ, то непременно купим себе такой, чтобы ночью не бояться террористов.
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А Б
Самая главная в таких случаях информация - ТТХ оружия, в сообщении отсутствует.
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эльшат мехтиев
У кого пулемёт, тот и прав.
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