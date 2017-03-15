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10:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Индустриальный парк в Дивногорске выкупила «дочка» холдинга из Швейцарии

Компания намерена привлечь в проект более 2 млрд рублей.

Российская компания DEGA Development, которая является «дочкой» швейцарского холдинга DEGA Group, взяла в управление индустриальный парк «Дивный» под Красноярском. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

После покупки парк будет продвигаться на рынке под брендом «DEGA-Красноярск». Новые владельцы намерены «содействовать приведению индустриального парка в соответствие международным стандартам».

«В рамках действующего соглашения мы занимаемся только техническим обеспечением площадки. Рассчитываем, что в 2017 году будет создана совместная управляющая компания индустриального парка. Как распределятся в ней доли — пока говорить рано», — сказал председатель совета директоров «Дивного» Павел Анисимов.

По данным источника, в промпарке будет развиваться несколько кластеров: логистический, химический, металлообработки, деревообработки, легкой промышленности, а также кластер инновационных технологий. Сейчас на площадке парка функционирует складской комплекс, производство кранов и рельсовых путей, производство корпусной мебели и пластмассовых изделий. Представители швейцарской компании надеются привлечь более 2 млрд рублей инвестиций.

Дивногорский завод низковольтных автоматов (ДЗНВА), созданный в 1970 году, на протяжении 40 лет был одним из лидеров отечественного рынка низковольтного оборудования. В 2012 году в отношении завода было введено конкурсное производство. В 2014 году имущество предприятия было продано единым лотом Павлу Анисимову за 48,5 млн рублей, после чего на территории появился парк «Дивный».

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