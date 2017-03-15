Почти двадцать километров теплосетей отремонтируют в Хабаровске
В Хабаровске летом планируют отремонтировать около девяти с половиной километров магистральных сетей.
В Хабаровске летом планируют отремонтировать около девяти с половиной километров магистральных сетей.
Также почти десять километров трубопровода будут реконструированы на внутриквартальных сетях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Ремонтные работы будут проводиться на улицах Истомина, Тихоокеанской. Конечно, пройдут работы и на других улицах краевого центра. Но наиболее крупные объекты расположены именно там. На тепломагистралях № 31 и № 33 будет увеличен диаметр трубопровода», — рассказал заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Иван Соловьев.