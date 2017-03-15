Почти двадцать километров теплосетей отремонтируют в Хабаровске

Также почти десять километров трубопровода будут реконструированы на внутриквартальных сетях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Ремонтные работы будут проводиться на улицах Истомина, Тихоокеанской. Конечно, пройдут работы и на других улицах краевого центра. Но наиболее крупные объекты расположены именно там. На тепломагистралях № 31 и № 33 будет увеличен диаметр трубопровода», — рассказал заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Иван Соловьев.