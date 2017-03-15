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09:21 (мск), источник: Nakanune.ru

По поручению Евгения Куйвашева свыше 23 миллионов рублей направят на строительство пожарного депо в Серебрянке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении более 23 миллионов рублей из резервного фонда на строительство пожарного депо в селе Серебрянка. Это позволит обеспечить пожарную безопасность шести населенных пунктов, где проживает свыше 1,5 тысяч человек.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, поручение построить депо дано региональному минстрою еще в январе этого года по итогам визита губернатора в населенные пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка. Тогда основной целью визита Евгения Куйвашева стала оценка перспектив проведения ремонтно-восстановительных работ на автодороге «Нижний Тагил — село Серебрянка». Однако встреча с главами местных администраций и общение с жителями выявили ряд проблем, для решения которых требовалось вмешательство главы региона.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева разработана «дорожная карта», включающая план мероприятий по восстановлению дороги до Серебрянки, а также по решению других социально значимых для жителей этого населенного пункта вопросов. Помимо пожарного депо речь идет об улучшении качества мобильной связи, обеспечении высокоскоростного доступа в Интернет. Реализация всего комплекса запланированных мероприятий послужит серьезным импульсом к развитию Серебрянки и близлежащих населенных пунктов.

Наиболее масштабный и финансово емкий блок мероприятий в рамках «дорожной карты» касается ремонта автодороги — стоимость работ составит почти 250 млн руб. Средства по поручению Евгения Куйвашева выделят из регионального резервного фонда. В апреле планируется провести конкурсные процедуры, в ходе которых определят подрядчика для выполнения работ. Дорожные работы начнутся после схода снега — в апреле-мае, завершиться они должны в октябре-ноябре. При этом поручение Президента РФ по обеспечению безопасного, бесперебойного проезда транспорта до Серебрянки будет выполнено в установленный срок — к 1 июня.

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