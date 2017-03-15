По поручению Евгения Куйвашева свыше 23 миллионов рублей направят на строительство пожарного депо в Серебрянке

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, поручение построить депо дано региональному минстрою еще в январе этого года по итогам визита губернатора в населенные пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка. Тогда основной целью визита Евгения Куйвашева стала оценка перспектив проведения ремонтно-восстановительных работ на автодороге «Нижний Тагил — село Серебрянка». Однако встреча с главами местных администраций и общение с жителями выявили ряд проблем, для решения которых требовалось вмешательство главы региона.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева разработана «дорожная карта», включающая план мероприятий по восстановлению дороги до Серебрянки, а также по решению других социально значимых для жителей этого населенного пункта вопросов. Помимо пожарного депо речь идет об улучшении качества мобильной связи, обеспечении высокоскоростного доступа в Интернет. Реализация всего комплекса запланированных мероприятий послужит серьезным импульсом к развитию Серебрянки и близлежащих населенных пунктов.