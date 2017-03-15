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09:32 (мск), источник: Om1.ru

Суд в Омске признал банкротом банк Мацелевича «Сириус»

В кредитное учреждение, принадлежащее семье фигуранта громкого уголовного дела об «обнале», назначили арбитражного управляющего.

Вчера, 14 марта, арбитражный суд Омской области вынес решение о несостоятельности ООО «Сибирский банк “Сириус”». Как сообщает «Новый Омск», в банке на год ввели процедуру конкурсного управления. Конкурсным управляющим назначен Павел Осипов, который специализируется на банкротстве страховых компаний, банков и прочих кредитных организаций.

«Сириус» принадлежит Станиславу Мацелевичу и его родственникам — жене Татьяне Мацелевич и брату Владиславу Мацелевичу. Ссылаясь на нестабильность работы банка «Сириус» и серьёзные риски для его клиентов, 23 января Центробанк отозвал у него лицензию. Через несколько дней, 2 февраля, Центробанк подал в арбитражный суд заявление с требованием признать «Сириус» банкротом.

Станислав Мацелевич сейчас находится под судом по обвинению в обналичивании 393 миллионов рублей через свой банк. Бывшего главу «Первой гильдии строителей» обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой группой лиц, в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений.

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