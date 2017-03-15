В Казани на ремонт дворов в 4 районах города потратят почти 250 млн рублей
В Казани на ремонт 39 дворовых территорий в 4 районах города потратят 248,8 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
В Казани на ремонт 39 дворовых территорий в 4 районах города потратят 248,8 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Сообщается, что заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс», а средства на ремонт будут выделены из бюджета республики.
Так, согласно документации, исполнителю предстоит отремонтировать 14 км дорог.
На ремонт 8 дворовых территорий в Авиастроительном районе города — на улицах Челюскина, Лукина, Ленинградской, Дементьева, Побежимова, Чапаева, Годовикова, Максимова, Ак. Павлова планируется потратить 41,6 млн рублей. 12 дворовых территорий в
Подрядчику необходимо будет завершить ремонтные работы до 2 октября текущего года.
Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт Большого казанского кольца (БКК) потратят 195,5 млн рублей. Предстоит отремонтировать участок Большого казанского кольца длиной в 7,2 км — от Кировской дамбы до границ с