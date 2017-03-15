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12:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на ремонт дворов в 4 районах города потратят почти 250 млн рублей

В Казани на ремонт 39 дворовых территорий в 4 районах города потратят 248,8 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс», а средства на ремонт будут выделены из бюджета республики.

Так, согласно документации, исполнителю предстоит отремонтировать 14 км дорог.

На ремонт 8 дворовых территорий в Авиастроительном районе города — на улицах Челюскина, Лукина, Ленинградской, Дементьева, Побежимова, Чапаева, Годовикова, Максимова, Ак. Павлова планируется потратить 41,6 млн рублей. 12 дворовых территорий в Ново-Савиновском районе — улицы Гагарина, Восстания, Адоратского, Ямашева, Чуйкова, Голубятникова, Ибрагимова отремонтируют за 82,7 млн рублей. На работы по ремонту 8 дворовых территорий в Кировском районе планируется потратить 53,7 млн рублей — по улицам 25 Октября, Залесной, Боевой, Окольной, Фрунзе, Шоссейной, Чкалова, Железнодорожников. 11 участков в Московском районе Казани отремонтируют за 70,6 млн. рублей — часть дворов по улицам Восход, Шамиля Усманова, Восстания, Декабристов, Воровского, Сабан, Кулахметова, Блюхера.

Подрядчику необходимо будет завершить ремонтные работы до 2 октября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт Большого казанского кольца (БКК) потратят 195,5 млн рублей. Предстоит отремонтировать участок Большого казанского кольца длиной в 7,2 км — от Кировской дамбы до границ с Ново-Савиновским районом (в том числе ул. Несмелова).

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