Почему в Волгограде весной выросла плата за тепло?

После публикации материала «Утомлённые теплом» поступают вопросы по начислению платы за отопление. Мы переадресовали их компании «Концессии теплоснабжения».

В этом году в Волгограде тёплая весна. Однако в начале марта жители получили платёжки с начислениями за февраль, а это самый холодный месяц. Кроме того, плата рассчитывается за период с 25-го по 25-е число. А самые сильные морозы, когда столбик термометра опускался до -20 градусов, стояли как раз с 25 января по 17 февраля. Три самые холодные недели вошли в февральскую платёжку.

Сейчас параметры работы котельных снижены до минимума. Они работают в расчёте на среднесуточную температуру наружного воздуха +6 градусов. Температура теплоносителя в системе регулируется два раза в сутки, в зависимости от фактической температуры на улице и от прогнозной.

Завершать отопительный сезон досрочно теплоснабжающая организация не имеет права — это определяется постановлением администрации города. Пока отопительный сезон продолжается.