Около 300 безработных в Брестской области могут получить субсидии на организацию собственного дела

В регионе в 2017 году на предоставление субсидий безработным для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также желающим оказывать услуги в сфере агроэкотуризма предусмотрено выделить Br688 тыс. Их смогут получить около 300 безработных, которые намерены развивать собственное дело. В январе-феврале такой возможностью уже воспользовались 16 жителей Брестской области. Общая сумма поддержки составила Br38,2 тыс. Размер субсидий на одного человека варьируется от 11 до 15 бюджетов прожиточного минимума.

Помимо финансовой помощи гражданам, предпочитающим самозанятость, предлагается пройти обучающие курсы по специальности «предпринимательство и бизнес-планирование». Наибольшей популярностью у потенциальных бизнесменов пользуются такие виды деятельности, как выполнение ремонтно-строительных работ, ремонт бытовой техники, транспортные перевозки, оказание парикмахерских и других бьюти-услуг, торговля.

В целом на реализацию мероприятий по программе содействия занятости населения на текущий год планируется направить Br5,8 млн, в том числе на организацию оплачиваемых общественных работ — Br934 тыс., временной занятости молодежи — Br825 тыс. Подработать несовершеннолетние могут во время каникул.

«Из средств фонда соцзащиты мы оплачиваем затраты нанимателю на оплату труда молодежи. Эта форма занятости востребована. Как правило, дети в летние каникулы привлекаются к различным видам работ: благоустройство территорий, пошив белья. В прошлом году мы трудоустроили 4,4 тыс. подростков и теперь планку опускать не намерены», — подчеркнула Ирина Федчик.

Особую поддержку служба занятости оказывает гражданам, прошедшим обучение и не имеющим возможности самостоятельно найти работу по полученной специальности. Таким безработными для приобретения профессионального опыта предлагается временное трудоустройство (6−12 месяцев) с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату их труда. Таким образом в текущем году планируется занять не менее 70 безработных.