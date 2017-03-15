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09:26 (мск), источник: Publika.md

По оценкам минздрава, местным больницам нужны минимум 250 инженеров

В молдавских больницах простаивает новое оборудование из-за нехватки инженеров. Таких специалистов в стране — всего 50. А по оценкам минздрава, нужно в восемь раз больше.

Источник: Publika.md

Петр Кроитору 15 лет работает в Институте неврологии и нейрохирургии. Его задача — ежедневно проверять 420 аппаратов.

«Каждое утро я обхожу все отделения. Бывает, меня вызывают по телефону в течение дня. Работа ответственная. Ведь от исправности медицинского оборудования порой зависит успех операции, а значит — жизнь пациента», — заявил инженер медицинского оборудования Петр Кроитору.

Петр Кроитору в институте — единственный инженер. Нехватка специалистов его квалификации — давняя проблема.

«Институту нужны четыре инженера. Нужны специалисты, способные провести профилактику, предупредить выход оборудования из строя. Так мы могли бы сэкономить миллион леев, а то и два», — добавил директор Института нейрохирургии Григорий Запухлых.

В столичной больнице Святой Троицы дела обстоят не так плохо. В прошлом году здесь открыли департамент инженерии.

«Благодаря этому оборудование служит дольше, мы можем поддерживать заданные производителем технические параметры. Делаем плановую замену деталей, принимаем другие профилактические меры», — отметил глава департамента медицинской инженерии Валерий Палий.

Минздрав несколько лет ищет решение проблемы.

«Мы обратились в министерство просвещения и минтруда, которые отвечают за выполнение решения кабмина о квотах приема в 2017−18 учебном году, чтобы количество бюджетных мест увеличили от 20 до 40», — заключил замглавы управления минздрава Георгий Горчаг.

С 2009 годы дипломы инженера биомедицинских систем получили лишь 135 выпускников Технического университета Молдовы.

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