Источник зловония, отравляющего воздух в Хабаровске, установлен

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Установлен источник неприятного запаха, отравляющего воздух в Хабаровске. За несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» будет привлечено к административной ответственности. Об этом ИА AmurMedia сообщил старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Приходько.

Наличие мерзких запахов в в воздухе хабаровчане особенно прочувствовали 9 февраля — тогда единую городскую диспетчерскую службу, городское управление по охране окружающей среды и природных ресурсов, секретариаты надзорных органов захлестнул поток жалоб от жителей дальневосточной столицы на отвратительные запахи, исходящие из промзоны на границе Кировского, Центрального и Железнодорожного районов.

По жалобам горожан была проведена проверка. Сегодня результаты расследования огласил старший помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Приходько.

«Проверкой установлено, что АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” в нарушение требований действующего законодательства осуществляло выброс вредных, загрязняющих веществ в атмосферу из источника, который не учитывался при выдаче разрешительной документации. Основанием для таких действий явилась необходимость сброса паровой энергии пропана, которая неизбежно образуется в результате наполнения подземных хранилищ сжиженным углеводородным газом. Ранее указанная паровая энергия передавалась на утилизацию в факельную установку Хабаровского нефтеперерабатывающего завода по магистральной линии. Однако с учетом того, что у НПЗ отсутствует разрешительная документация на выброс вредных загрязняющих веществ от иных лиц, прием паровой энергии пропана на утилизацию от АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” прекращен», — сказал Игорь Приходько.

Как рассказал заместитель генерального директора хабаровского нефтеперерабатывающего завода Владимир Цветков, у предприятия с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» нет никаких договоров по принятию паровой энергии пропана на факельную установку АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Для того чтобы как-то решить проблему со своими отходами, газовики стали направлять излишнюю паровую энергию пропана из мест хранения сжиженного углеводородного газа в атмосферу через «свечу»: на вид — тонкую длинную трубу, которую установили на своей территории. Газовое марево, периодически возникающее над нею, видно невооруженным глазом. Никакой разрешительной документации на эксплуатацию этой системы, как было отмечено прокурором выше, нет.

С целью устранения выявленных нарушений Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой генеральному директору АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» внесено представление. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 КОАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 180 до 250 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 90 суток. Устранение выявленных нарушений находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщили в городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов, в последнее время жалоб от хабаровчан на неприятные запахи в воздухе не поступало.