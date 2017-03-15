Более 900 человек останутся в свердловском Реже без работы

В Свердловской области градообразующее предприятие «Режникель» в ближайшее время сократит 918 сотрудников. Причиной стал начавшийся в январе 2017 года процесс консервации предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Департаменте по труду и занятости.

В ведомстве отметили, что на территории города Режа для работников предприятия смогут подобрать порядка 70 вакансий. Дальнейшая судьба остальных рабочих пока неизвестна.

Решение об остановке предприятия приняли сами собственники. Причиной этого стали низкие цены на готовую продукцию и, как следствие — нерентабельность производства.

Отметим, что уже в январе 2017 года более 800 сотрудников были отправлены в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработка, остальные начали проводить консервационные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2012 году с приходом новых инвесторов планы на развитие производства были совсем иные. Уже тогда завод переживал не лучшие времена, но представители компании HIGHMETALS KDS сообщали о намерениях вложить средства в модернизацию производства, для выпуска продукции высокого передела, более конкурентоспособной и по качеству и по цене.