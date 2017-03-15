Минприроды Пермского края выставило на торги месторождения грунтовых строительных материалов, строительного песка и ГПС

Запасы месторождения ГПС «Черный жемчуг» учитываются Территориальным балансом полезных ископаемых и по состоянию на 1 января 2017 года составляют 661,2 тыс. кубометров, в том числе по категориям: С1 — 165,8 тыс. кубометров, С2 — 495,4 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 391 тыс. руб.



Запасы строительного песка месторождения «Поваренка» учитываются Территориальным балансом полезных ископаемых и на 1 января 2017 г. составляют 144 тыс. кубометров по категории С1. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 124,7 тыс. руб .



Запасы грунтовых строительных материалов на участке «Трубино», учитываемые территориальным балансом запасов, отсутствуют. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 19, 2 тыс. руб.



Торги состоятся 25 апреля.