Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Директор «Евровидения» высказался об участии певицы РФ в конкурсе
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Боевики ИГИЛ недовольны оружием, которое продает им Украина – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды Пермского края выставило на торги месторождения грунтовых строительных материалов, строительного песка и ГПС

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукционы на право пользования участками недр местного значения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на месторождении «Черный жемчуг» в Гайнском районе, с целью разведки и добычи строительного песка на месторождении «Поваренка» в Гайнском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи грунтовых строительных материалов (аргиллитов, алевролитов) на участке «Трубино» в Краснокамском районе.

Запасы месторождения ГПС «Черный жемчуг» учитываются Территориальным балансом полезных ископаемых и по состоянию на 1 января 2017 года составляют 661,2 тыс. кубометров, в том числе по категориям: С1 — 165,8 тыс. кубометров, С2 — 495,4 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 391 тыс. руб.

Запасы строительного песка месторождения «Поваренка» учитываются Территориальным балансом полезных ископаемых и на 1 января 2017 г. составляют 144 тыс. кубометров по категории С1. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 124,7 тыс. руб .

Запасы грунтовых строительных материалов на участке «Трубино», учитываемые территориальным балансом запасов, отсутствуют. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 19, 2 тыс. руб.

Торги состоятся 25 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Десять технологий, которые потрясут мир
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт
«Калашников» создаст новый пулемет
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь