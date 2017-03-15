Керченский завод «Залив» строит высокоскоростной теплоход

Каркас теплохода уже готов. Специалисты отмечают: решили выполнить заказ, чтобы доказать высокую квалификацию предприятия. В дальнейшем возможно участие завода в программе реализации поручения Президента РФ об обеспечении транспортного сообщения между Сочи и Крымом. Все зависит от того, насколько предприятие заинтересовано участвовать в этом проекте. Насколько я знаю желание и возможности завода «Залив», их шансы достаточно велики… Задача Президента — связать города Крымского полуострова с доступным тарифом, с доступным билетом. Министерство сейчас пытается нащупать ту составляющую, при которой это было бы целесообразно. Главное — предоставить морское сообщение такого качества, при котором турист будет наслаждаться морской поездкой и красотами полуострова, — цитирует KERCH.COM.RU заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Николая Шабликова. Между тем, Керченский завод «Залив» в июле этого года планирует спустить на воду два высокоскоростных теплохода класса «эконом».