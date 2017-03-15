Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Директор «Евровидения» высказался об участии певицы РФ в конкурсе
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:26 (мск), источник: Крым Press

Керченский завод «Залив» строит высокоскоростной теплоход

Керченский завод «Залив» взялся за строительство теплохода год назад. Судно рассчитано на 12 пассажиров и в автономном плавании может находиться до 24 часов. На борту — двуспальные каюты с удобствами, кухня, бар, сауна, спутниковое ТВ, WI-FI, конференц-зал, зона отдыха.

Каркас теплохода уже готов. Специалисты отмечают: решили выполнить заказ, чтобы доказать высокую квалификацию предприятия. В дальнейшем возможно участие завода в программе реализации поручения Президента РФ об обеспечении транспортного сообщения между Сочи и Крымом. Все зависит от того, насколько предприятие заинтересовано участвовать в этом проекте. Насколько я знаю желание и возможности завода «Залив», их шансы достаточно велики… Задача Президента — связать города Крымского полуострова с доступным тарифом, с доступным билетом. Министерство сейчас пытается нащупать ту составляющую, при которой это было бы целесообразно. Главное — предоставить морское сообщение такого качества, при котором турист будет наслаждаться морской поездкой и красотами полуострова, — цитирует KERCH.COM.RU заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Николая Шабликова. Между тем, Керченский завод «Залив» в июле этого года планирует спустить на воду два высокоскоростных теплохода класса «эконом».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт
«Калашников» создаст новый пулемет
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь