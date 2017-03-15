Суд обязал снести кальянную в центре Перми
Пристрой к жилому дому признали незаконным.
Пристрой к жилому дому признали незаконным.
Суд обязал снести кальянную в центре Перми. Как сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в
Владельца кальянной, который произвел реконструкцию жилого дома, обязали привести здание в первоначальное состояние.
«Из-за проведенной реконструкции увеличилась нагрузка на строительные конструкции жилого дома. Иск поддержали представители МЧС, департамента градостроительства и архитектуры, Управления Роспотребнадзора», — рассказали в ведомстве.
Теперь в течение полугода предприниматель должен будет снести кальянную.