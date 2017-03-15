Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Боевики ИГИЛ недовольны оружием, которое продает им Украина – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд обязал снести кальянную в центре Перми

Пристрой к жилому дому признали незаконным.

Суд обязал снести кальянную в центре Перми. Как сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого суда, коллегия оставила без изменения решение о признании незаконным пристроя к жилому дому по ул. Куйбышева, 55.

Владельца кальянной, который произвел реконструкцию жилого дома, обязали привести здание в первоначальное состояние.

«Из-за проведенной реконструкции увеличилась нагрузка на строительные конструкции жилого дома. Иск поддержали представители МЧС, департамента градостроительства и архитектуры, Управления Роспотребнадзора», — рассказали в ведомстве.

Теперь в течение полугода предприниматель должен будет снести кальянную.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми нашли пропавшую девочку. Убийца показал, где спрятал тело
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СМИ узнали о возбуждении СК дела о зарплате главы «Почты России»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» встанет на длительный ремонт
«Калашников» создаст новый пулемет
СМИ: США хотят обвинить хакеров в России в краже аккаунтов Yahoo
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
СКА обыграл московское «Динамо» в четвертом матче серии Санкт-петербургский СКА на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:1 в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь