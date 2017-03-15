Суд обязал снести кальянную в центре Перми. Как сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого суда, коллегия оставила без изменения решение о признании незаконным пристроя к жилому дому по ул. Куйбышева, 55.

Владельца кальянной, который произвел реконструкцию жилого дома, обязали привести здание в первоначальное состояние.

«Из-за проведенной реконструкции увеличилась нагрузка на строительные конструкции жилого дома. Иск поддержали представители МЧС, департамента градостроительства и архитектуры, Управления Роспотребнадзора», — рассказали в ведомстве.

Теперь в течение полугода предприниматель должен будет снести кальянную.