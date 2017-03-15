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09:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе заменят водопровод на улице Пугачева

В Кировском районе началась замена старого водопровода. Ремонтные работы проводятся на улице Пугачева. Об этом пишет Администрация Уфы.

Как сообщается, замена водопровода диаметром 150 мм производится по новому методу, который позволяет не раскапывать полностью улицу и обойтись небольшим котлованом.
Известно, что во время ремонта водопровод продолжит свою работу в обычном режиме. Всего планируется заменить 550 м трубопровода. Ремонт планируется завершить к середине апреля.

Известно, что за 2017 год это уже третья реконструкция. Так, был заменен канализационный коллектор на улице Ленина, и начаты работы по замене трубопровода на бульваре Ибрагимова.

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