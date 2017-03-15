В Уфе заменят водопровод на улице Пугачева

Как сообщается, замена водопровода диаметром 150 мм производится по новому методу, который позволяет не раскапывать полностью улицу и обойтись небольшим котлованом.

Известно, что во время ремонта водопровод продолжит свою работу в обычном режиме. Всего планируется заменить 550 м трубопровода. Ремонт планируется завершить к середине апреля.

Известно, что за 2017 год это уже третья реконструкция. Так, был заменен канализационный коллектор на улице Ленина, и начаты работы по замене трубопровода на бульваре Ибрагимова.