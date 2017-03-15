Правительство Башкирии внесло изменения в программу по модернизации ЖКХ

В программу включены мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 1 054,7 млн рублей.

Из них на поддержку муниципальных программ отводится 1 032,09 млн рублей, из которых 856,64 млн — средства федерального бюджета, 175,45 млн — республиканского бюджета.

На обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) выделяется 22,64 млн рублей. Из них 18,79 млн рублей — средства федерального бюджета, 3,85 млн — регионального бюджета.