Правительство Башкирии внесло изменения в программу по модернизации ЖКХ
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана внесло изменения в государственную программу по модернизации и реформированию
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана внесло изменения в государственную программу по модернизации и реформированию
В программу включены мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 1 054,7 млн рублей.
Из них на поддержку муниципальных программ отводится 1 032,09 млн рублей, из которых 856,64 млн — средства федерального бюджета, 175,45 млн — республиканского бюджета.
На обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) выделяется 22,64 млн рублей. Из них 18,79 млн рублей — средства федерального бюджета, 3,85 млн — регионального бюджета.
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