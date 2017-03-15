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09:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии внесло изменения в программу по модернизации ЖКХ

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана внесло изменения в государственную программу по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства республики.

В программу включены мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 1 054,7 млн рублей.

Из них на поддержку муниципальных программ отводится 1 032,09 млн рублей, из которых 856,64 млн — средства федерального бюджета, 175,45 млн — республиканского бюджета.

На обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) выделяется 22,64 млн рублей. Из них 18,79 млн рублей — средства федерального бюджета, 3,85 млн — регионального бюджета.

Как отметили в пресс-службе Правительства региона, для оценки эффективности реализации мероприятий постановлением предусмотрено дополнение перечня целевых индикаторов и показателей госпрограммы несколькими индикаторами и показателями. Среди них — площадь благоустроенных дворовых территорий, доля площади благоустроенных дворов многоквартирных домов в общей площади дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, а также количество городских парков и доля обустроенных мест массового отдыха населения в общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству.

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