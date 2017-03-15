Ялтинский экономический форум презентовали в Каннах

В рамках мероприятия сопредседатель «Деловой России», председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум», председатель совета директоров ГК «Гранель» Андрей Назаров рассказал зарубежным партнерам об инвестиционном потенциале Республики Крым, предстоящей программе форума и пригласил иностранных инвесторов принять в нем участие.

«Ялтинский форум стал востребованной мировой деловой площадкой. Если в прошлом году в нем участвовало 70 представителей из 25 стран мира, то на III Ялтинскому форуме ожидается более 250 инвесторов из 40 стран, в том числе из стран Евросоюза, которые уже успели оценить инвестиционный потенциал региона», — отметил он.

Назаров заверил, что в Республике Крым созданы достаточные условия для реализации инвестпроектов и, несмотря на существующие ограничения, инвестиционная политика региона формируется на основе лучших международных и российских практик.

«В Крыму действует свободная экономическая зона, которая дает массу преференций, уже идет работа по реализации 114 инвестиционных проектов на общую сумму 128 млрд руб. Ялтинский форум стал еще одним действенным инструментом для бизнеса, здесь есть уникальная возможность лично обсудить свои проекты и задать вопросы министрам и главе Республики, которые проведут ряд встреч с инвесторами в третий день форума», — добавил сопредседатель «Деловой России».

В программу предстоящего форума входит более 30 деловых мероприятий по разным направлениям: от строительной отрасли как драйвера экономики, высоких технологий и IT-индустрии до развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности как Крыма, так и страны в целом.

Кроме того, в рамках презентации Ялтинского форума прошла дегустация крымских вин, где участники смогли попробовать разные его сорта.

«Для нас очень почетно презентовать Ялтинский форум, наш Крым и знакомить многочисленных участников Международной выставки с продукцией нашего легендарного завода — мускатами, портвейнами, пино-гри. Полуостров немыслим без виноградарства и виноделия. Виноградники — его кровеносная система, виноделие — сердце. И для нас очень важно, что современное виноделие не имеет границ. Оно знает деление лишь на терруары», — отметила гендиректор ФГУП «ПАО «Массандра» Управления делами президента РФ Янина Павленко.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.