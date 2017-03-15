На ямочный ремонт дорог Дзержинского района Волгограда потратят почти 500 тыс. рублей

Соответствующий лот появился на сайте госзакупок во вторник, 14 марта. В качестве заказчика выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Северное».

Так, исполнителю заказа необходимо будет отремонтировать:

— Улицу Покрышкина длиной 606 метров.

— Улицу Моторную длиной 2 513 метров.

— Улицу Двинскую длиной 2 098 метров.

— Улицу Савкина длиной 500 метров.

— Улицу Нильскую длиной 220 метров.

— Улицу Кутузовскую длиной 450 метров.

— Улицу Батурскую длиной 80 метров.

— Улицу Жирновскую длиной 400 метров.

— Улицу Фонтанную длиной 1 001 метр.

— Бульвар 30-летия Победы длиной 1 978 метров.

— Улицу Качинцев длиной 2 710 метров.

— Улицу Джаныбековскую длиной 1 215 метров.

— Улицу Дорожную длиной 440 метров.

— Улицу Космонавтов длиной 4 574 метров.

Отметим, что согласно документации, представленной на ресурсе, при ремонте исполнитель должен будет соблюсти нормы безопасности дорожного движения, нормы по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Гарантия на ремонт должна быть не менее полугода.