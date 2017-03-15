Застройщик крупнейшего долгостроя в Новосибирске определится после апреля 2017 года

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Конкурс на достройку одного из домов крупнейшего жилого массива — долгостроя Новосибирска «Закаменского» будет объявлен ко II кварталу 2017 года. Объем необходимых инвестиций оценивается в 360 млн рублей, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Ко второму кварталу, я думаю, можно решить эти все вопросы (сформировать конкурсную документацию — прим. ТАСС). Я не вижу принципиальных причин, которые могут помешать», — сказал он.

Все квартиры в долгострое уже распроданы, заработать на их продаже новому инвестору не удастся, поэтому мэрия привлекает застройщиков на условиях предоставления им земельных участков. Конкурс в данном случае объявляется именно на земельный участок, по его условиям победитель обязан взять на себя обременение в виде достройки долгостроя. Мэр уточнил, что сейчас оформляется документация на участок в Калининском районе города.

По словам Локотя, интерес к объекту проявил крупный застройщик — группа компаний «Стрижи», который уже имеет опыт достройки долгостроя на улице Новосибирской. Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский уточнил ТАСС, что компания рассматривает возможность участия в конкурсе, но «стадия еще очень сильно предварительная». Председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков сообщил журналистам, что после проведения конкурса, если строительство возьмет на себя его компания, оно займет 1,5−2 года.

В настоящее время недостроенными остаются 4 из 7 многоэтажек жилого массива «Закаменский». Первым решено закончить дом под строительным номером 16, степень его готовности самая низкая — менее 10%, он был заброшен на стадии фундамента. Дольщики сформировали ТСЖ, собрали дополнительные деньги и возвели первые несколько этажей. «Я лично возлагаю большие надежды именно на этот дом, он является, на мой взгляд, ключевым: строительство его пойдет и вытянет все остальные», — сказал мэр.

История долгостроя «Закаменский»