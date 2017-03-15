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10:17 (мск), источник: ТАСС

Застройщик крупнейшего долгостроя в Новосибирске определится после апреля 2017 года

Объем необходимых инвестиций в жилой массив «Закаменский» оценивается в 360 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Конкурс на достройку одного из домов крупнейшего жилого массива — долгостроя Новосибирска «Закаменского» будет объявлен ко II кварталу 2017 года. Объем необходимых инвестиций оценивается в 360 млн рублей, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Ко второму кварталу, я думаю, можно решить эти все вопросы (сформировать конкурсную документацию — прим. ТАСС). Я не вижу принципиальных причин, которые могут помешать», — сказал он.

Все квартиры в долгострое уже распроданы, заработать на их продаже новому инвестору не удастся, поэтому мэрия привлекает застройщиков на условиях предоставления им земельных участков. Конкурс в данном случае объявляется именно на земельный участок, по его условиям победитель обязан взять на себя обременение в виде достройки долгостроя. Мэр уточнил, что сейчас оформляется документация на участок в Калининском районе города.

По словам Локотя, интерес к объекту проявил крупный застройщик — группа компаний «Стрижи», который уже имеет опыт достройки долгостроя на улице Новосибирской. Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский уточнил ТАСС, что компания рассматривает возможность участия в конкурсе, но «стадия еще очень сильно предварительная». Председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков сообщил журналистам, что после проведения конкурса, если строительство возьмет на себя его компания, оно займет 1,5−2 года.

В настоящее время недостроенными остаются 4 из 7 многоэтажек жилого массива «Закаменский». Первым решено закончить дом под строительным номером 16, степень его готовности самая низкая — менее 10%, он был заброшен на стадии фундамента. Дольщики сформировали ТСЖ, собрали дополнительные деньги и возвели первые несколько этажей. «Я лично возлагаю большие надежды именно на этот дом, он является, на мой взгляд, ключевым: строительство его пойдет и вытянет все остальные», — сказал мэр.

История долгостроя «Закаменский»

«Закаменский» — один из крупнейших российских долгостроев. Общее число дольщиков и членов их семей, не получивших квартиры, составляет около 4 тысяч.

В 2008—2013 гг. застройщик микрорайона — компания «Неоград-Инвест» — заключила 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилых домов в «Закаменском» и получила от дольщиков более 2 млрд рублей.

По версии следствия, руководители «Неоград-Инвест» из этих средств похитили более 1 млрд рублей на приобретение ценных бумаг, предоставление займов, а также иные цели, не связанные со строительством. В отношении четверых топ-менеджеров «Неоград-Инвеста» возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому проходят 593 человека. Его рассматривает суд.

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