В Гродно наблюдается ажиотаж на ярмарке вакансий

В феврале и начале марта резко возросло число гродненцев, желающих найти работу или открыть собственное дело. Люди ни свет ни заря приходят к дверям центра в надежде стать первыми в очереди. На что надеются безработные и насколько реальна помощь соответствующих служб в поиске рабочего места? Ведь в городе число желающих трудоустроиться превышает число вакансий.

Специалисты констатируют: основная часть длительно неработающих жителей Гродненщины — мужчины трудоспособного возраста. И Декрет № 3 попросту заставил их выйти из тени.

В последнее время гродненцы занимают очередь в службу занятости с раннего утра, а точнее с ночи. Уже в 4.00—5.00 под дверями стоят безработные. Зачем они так поступают — не очень понятно, ведь ближе к обеду на двух этажах здания в центре города совсем немноголюдно. У входа курят два молодых человека с папками в руках.

— Ребята, вы ищете работу? — подхожу к ним с вопросом, на который ответ очевиден.

— Пришли к семи утра и до сих пор здесь, — отвечает парень, назвавшийся Александром Шешко. — Если не успеем сегодня зарегистрироваться в качестве безработных, то придется завтра снова ехать.

— А кто вы по специальности?

— Слесарь-станочник, — не очень охотно рассказывает Александр. — Окончил строительный лицей в Гродно, работал по специальности в мебельной фирме. Но там начались проблемы, и так остался без работы. Полгода уже ищу. Мебельщики сейчас не востребованы. Может, переучиться предложат на кого-нибудь. Я не против.

В фойе, где установлены компьютеры со списками вакансий, всего один посетитель — пожилой мужчина. Подсаживаюсь рядом и задаю тот же вопрос:

— Давно работу ищете?

— С начала марта. По специальности инженер-строитель, когда-то работал в детском санатории Неман. Но последние два года болел, в феврале только выписался из больницы. Мне осталось два года до пенсии, таких, как я, берут на работу не очень охотно.

Все истории, которые рассказывают большинство посетителей центра, похожи одна на другую. Дескать, работу по специальности найти не могу, а учиться другой профессии уже поздно. И все-таки рано или поздно желающие работать уходят отсюда на долгожданное рабочее место. Верно ведь говорят: кто ищет, тот найдет.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома согласны с этим утверждением. Заместитель начальника отдела прогнозирования и анализа рынка труда Оксана Флёрко рассказывает:

— За январь—февраль нынешнего года зарегистрировано 1276 безработных, а трудоустроено более 700 человек. В числе зарегистрированных доля длительно неработающих граждан, а это более года, составила более 25%. В большинстве случаев, а точнее почти 80% из них, — мужчины трудоспособного возраста. Это значит, что Декрет № 3 привлек на регистрируемый рынок труда именно этот важный контингент. В принципе, с 2015 года стал наблюдаться значительный рост удельного веса неработающих мужчин — с 15% в 2014-м до 25% в 2015-м. Как правило, это граждане, имеющие рабочие специальности. Это не значит, что они просто сидели дома. В личных беседах эти люди признавались, что ездили на заработки в Россию и Польшу или занимались подсобными работами на частных стройках. Как видим, они составляют примерно четверть от всех, ищущих работу.

По поводу утренних очередей специалисты службы занятости не склонны преувеличивать степень проблемы. Мол, ну как объяснить людям, что если они придут раньше, то это не значит, что от этого специалистов станет больше. И очередь двигаться быстрее тоже не будет. Хотя основной наплыв посетителей приходится именно на утренние часы. Бывает так, что к 16.00 в коридорах уже нет ни души.

По идее, наниматель обязан предоставить информацию о свободных рабочих местах в службу занятости в течение 5 дней с момента их освобождения (ранее было 14). Данные после ввода сразу же попадают в общереспубликанский банк вакансий. Они находятся в свободном доступе. Какие из них более востребованы?

— По некоторым специальностям конкуренция велика, — говорит Оксана Флёрко. — Особенно это касается неквалифицированной рабочей силы. Больше всего востребованными оказались вакансии дворников, подсобных рабочих, сторожей. Понятно, кто первый нашел такое рабочее место, тому и повезло. По другим специальностям, наоборот, наблюдается большой дефицит кадров. Более 200 мест у нас пустуют в ожидании медицинских сестер, санитарок, врачей различных квалификаций. Чтобы как-то устранить этот дисбаланс, отправляем безработных на переобучение. Опыт показывает, что мужчине сегодня мало обладать какой-то одной специальностью. Лучше совмещать несколько. Постоянно требуются водители, в том числе и международники. В этом году планируем отправить на переобучение 550 безработных. Уже сформировано несколько групп. В основном это рабочие специальности, поэтому длительное обучение не предполагается. Дольше всего обучают бухгалтерскому делу — 7—8 месяцев.

В целом по Гродненщине ситуация с количеством безработных и числом вакансий несколько иная, чем в самом Гродно. По области на 1 марта было зарегистрировано 5600 нетрудоустроенных жителей, а число вакансий превышает 6000. С начала года 3300 человек нашли работу с помощью служб занятости, а обратились за помощью 4600. Таковы цифры. Что же скрывается за ними? Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Ольга Стрежнева говорит, что этот год стал показательным в плане выявления длительно неработающей категории граждан:

— Все они пришли к нам. Но это тоже палка о двух концах. Кто эти люди? Судя по записям в трудовых книжках, большинство из них — низкоквалифицированные рабочие. Из 5600 безработных, о которых мы говорили выше, большая часть, а точнее 4100, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не работают официально более года. Именно наличие дисбаланса на рынке вакансий затрудняет работу по их трудоустройству. Из 6000 вакансий только 2600 — это рабочие специальности. Сейчас нужны инженеры, специалисты IT-сферы, врачи и другие высококвалифицированные специалисты. Дело в том, что в прошлые годы активно модернизировались предприятия, высвобождая рабочие специальности, не требующие особых навыков. Декрет № 3 позволил вытащить именно этих безработных. Еще приведу цифры: в 2014 году длительно неработающих по области насчитывалось около 3500, в 2015-м их стало более 5500. А в это время уже обнаружилась нехватка трудовых ресурсов, и мы были заинтересованы в том, чтобы трудоустроить именно рабочие кадры. Тогда было трудоустроено более 3000 безработных. В прошлом году на многих предприятиях прошла оптимизация трудовых ресурсов, она будет продолжаться и в нынешнем. В целом по стране наша область лидирует в плане трудоустройства. Собираемся отправить на переобучение 1500 человек.

Специалисты по занятости населения говорят, что им не так важно, платит безработный налоги или нет. Главное — найти трудовые ресурсы, если в этом есть необходимость. Возможно, были некоторые недостатки в исполнении и трудности с реализацией Декрета № 3 на практике. Но она же показала, что есть люди, которые нуждаются в помощи, а есть те, кто спекулирует на своем положении безработного. Об этом говорят специалисты налоговой службы. Таких случаев немало, и все очень хорошо прослеживаются.

Заместитель начальника комитета экономики Гродненского облисполкома Александр Комендант говорит о том, что, несмотря на экономические трудности, в области реализуются крупные инвестпроекты с созданием новых рабочих мест. Только с вводом в действие около Гродно предприятия по механической сортировке отходов их планируется открыть 190. Продолжается реализация проекта группы компаний АРВИ с литовским капиталом по выращиванию и переработке индейки в Лиде. Здесь запланировано создание 170 рабочих мест. Кроме того, сегодня дан зеленый свет развитию малого и среднего бизнеса. В ряде районов Гродненщины уже прошли заседания, на которых обсуждались проблемы развития частной инициативы.

Велика конкуренция вакансий для неквалифицированной рабочей силы — дворников, подсобных рабочих, сторожей. А вот по другим специальностям, наоборот, наблюдается большой дефицит кадров. Более 200 мест пустуют в ожидании медицинских сестер, санитарок, врачей различных квалификаций.

МНЕНИЯ

Владимир КАРЯГИН, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

— Сейчас, пока мы с вами разговариваем, у меня в приемной находятся представители компании, которая готова создать в Минской области 180 рабочих мест. Но на уровне местных властей возникли препятствия: к бизнесу никто не прислушивается, весь процесс тормозится. К сожалению, сегодня такие примеры есть по всей стране.

Что необходимо сделать? Прежде всего, в каждом районе должно быть создано три общественно-консультативных совета — по развитию производства, услуг и торговли. И 80% участников этих советов должны быть представители малого и среднего бизнеса. В районах видно, какие нужно создавать производства, какие есть для этого ресурсы и сырьевая база, сколько новых торговых точек можно открывать. На местном уровне власти имеют представление, сколько, условно говоря, им необходимо открыть СТО, швейных мастерских, служб доставки. Но для этого предпринимателя нужно хотя бы выслушать! Не здесь, в Минске, а именно на местах! Предприниматель должен быть на первой роли, пусть он будет руководителем ОКС, а председатель райисполкома его заместителем. Тогда мы получим и новые рабочие места, и производительность, и повышение жизненного уровня.

Сергей ЛЕЙЧЕНКО, первый заместитель Полоцкого районного исполнительного комитета:

— На прием к нам постоянно идут люди. Мы выслушиваем все их проблемы и стараемся помочь. Активно работают и центры занятости. Будем собирать директоров предприятий и с ними разговаривать. Рассматриваем все возможности по трудоустройству тех, кто реально хочет работать. Большую надежду возлагаем на частный бизнес, который в прошлом году дал нам более 500 новых рабочих мест. Мы постоянно интересуемся, что предприниматели хотят открыть, какие нужны будут специалисты.