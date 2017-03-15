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10:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Алекперов и Решетников обсудили реализацию проектов ЛУКОЙЛа в Прикамье

ПЕРМЬ, 15 марта, РИА ФедералПресс. Во вторник, 14 марта, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в рамках рабочей поездки в Пермь встретился с главой региона Максимом Решетниковым. Стороны обсудили планы компании в крае.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

По приглашению Решетникова Вагит Алекперов принял участие в контрольно-технологических испытаниях жидкостного ракетного двигателя РД-276 ПАО «Протон-ПМ». Новый агрегат стал продолжением в серии пермских двигателей, которые успешно применяются в ракета-носителях «Протон-М» для вывода основных модулей Международной космической станции.

Кроме того, президент компании оценил ход строительства многофункционального офисного здания, предназначенного для почти 800 научных сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПермНИПИнефть» и некоторых служб ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Четырёхэтажное здание площадью около 17 тысяч квадратных метров разместится в знаковом для горожан месте — по соседству со сквером имени Василия Татищева — основателя Перми.

Объект одобрен городской администрацией. По мнению экспертов по благоустройству, фасад нового офиса создаст гармоничное завершение общей архитектурной картины в этой части города.

Также Вагит Алекперов провел производственное совещание с руководителями организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, на котором были подведены итоги работы за 2016 год и определены планы на предстоящий период.

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