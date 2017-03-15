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10:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске проводят рейды против торговцев «бояркой»

Местное управление Роспотребнадзора заявляет, что контролирует ситуацию с опасной спиртосодержащей продукцией в регионе.

В Омске надзорные ведомства и правоохранительные органы продолжают бороться со спиртосодержащими жидкостями. Так, управление Роспотребнадзора по Омской области проводят внеплановые проверки юридических и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют непищевой спиртосодержащей продукцией — нашумевшей «бояркой» и прочими подобными лосьонами и настойками.

Основанием для проверок является постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фкедерации № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 13 марта, специалисты проверили 1 183 объекта и арестовали 1 055 единиц непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции и ниже установленной цены, объемом 104,11 литра. За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, 30 лиц привлекли к административной ответственности — их оштрафовали на общую сумму 59 тысяч 300 рублей.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора организовало «горячую линию» для сообщений о торговле подозрительной продукцией- 8 (3812) 32−60−26 в рабочие дни; 8 (3812) 32−60−39 в выходные дни.

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