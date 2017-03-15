В Омске проводят рейды против торговцев «бояркой»
Местное управление Роспотребнадзора заявляет, что контролирует ситуацию с опасной спиртосодержащей продукцией в регионе.
Местное управление Роспотребнадзора заявляет, что контролирует ситуацию с опасной спиртосодержащей продукцией в регионе.
В Омске надзорные ведомства и правоохранительные органы продолжают бороться со спиртосодержащими жидкостями. Так, управление Роспотребнадзора по Омской области проводят внеплановые проверки юридических и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют непищевой спиртосодержащей продукцией — нашумевшей «бояркой» и прочими подобными лосьонами и настойками.
Основанием для проверок является постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фкедерации № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».
Как сообщает
Напомним, региональное управление Роспотребнадзора организовало «горячую линию» для сообщений о торговле подозрительной продукцией-