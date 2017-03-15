Аэропорт «Храброво» изменил расписание и сократил время работы
В связи с проведением реконструкции «Храброво» меняет режим работы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В связи с проведением реконструкции «Храброво» меняет режим работы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
С 15 марта руководство «Храброво» увеличивает технологические окна. Два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — аэропорт будут закрывать на 16 часов, а в остальные дни — на десять.
До 15 апреля в «Храброво» сократят
В период действующего зимнего расписания с 15 по 25 марта и в
Кроме того, с 15 по 25 марта «Аэрофолот» отменяет ежедневные рейсы SU 1008/1009 из Москвы (Шереметьево) в Калининград. Особое расписание устанавливается по средам 15 и 22 марта и воскресенье, 19 марта. «Уральские авиалинии» планируют выполнять два рейса в день из аэропорта Домодедово и обратно, а также один в
В то же время «Аэрофлот» планирует два раза в день летать из и в Москву (Шереметьево), а S7 — дважды совершать рейсы в Домодедово. «Россия» устанавливает по два полёта в
По средам и воскресеньям прибытие первого самолёта запланировано из Внуково на 13:10. Рейс совершит авиакомпания «ЮТэйр». Последний вечерний прилёт осуществит «Россия» из
Всего по этим дням недели до 25 марта будут выполнять по 14 рейсов в Москву и по восемь — в
В аэропорту также сообщают, что с 15 марта регистрация на внутренние рейсы открывается за четыре часа, а на международные — за пять. Подробную информацию о
Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в