Аэропорт «Храброво» изменил расписание и сократил время работы

С 15 марта руководство «Храброво» увеличивает технологические окна. Два раза в неделю — со вторника на среду и с субботы на воскресенье — аэропорт будут закрывать на 16 часов, а в остальные дни — на десять.

До 15 апреля в «Храброво» сократят взлётно-посадочную полосу на 650 метров, её рабочая часть составит 1850 метров. Из-за этого невозможно будет принимать определённые воздушные суда, в основном широкофюзеляжные самолёты. В Калининград будут летать Airbus A-319/320, Boeing 737−800 и CRJ-200 без ограничения по пассажировместимости салонов.

В период действующего зимнего расписания с 15 по 25 марта и в весенне-летнее — с 26 марта по 28 октября — аэропорт будет работать в понедельник, четверг и пятницу с 8:00 до 22:00, во вторник и субботу — с 8:00 до 21:00, а по средам и воскресеньям — с 13:00 до 22:00. Со 2 июня по 1 сентября «Храброво» временно продлит работу в пятницу — с 8:00 до 24:00.

Кроме того, с 15 по 25 марта «Аэрофолот» отменяет ежедневные рейсы SU 1008/1009 из Москвы (Шереметьево) в Калининград. Особое расписание устанавливается по средам 15 и 22 марта и воскресенье, 19 марта. «Уральские авиалинии» планируют выполнять два рейса в день из аэропорта Домодедово и обратно, а также один в Сантк-Петербург. «ЮТэйр» дважды будет совершать перелёты по маршруту Москва (Внуково) — Калининград — Москва.

В то же время «Аэрофлот» планирует два раза в день летать из и в Москву (Шереметьево), а S7 — дважды совершать рейсы в Домодедово. «Россия» устанавливает по два полёта в Санкт-Петербург и обратно. Сохранятся в расписании и работа направления в Минск. В воскресенье добавляются рейсы в Ташкент и Череповец.

По средам и воскресеньям прибытие первого самолёта запланировано из Внуково на 13:10. Рейс совершит авиакомпания «ЮТэйр». Последний вечерний прилёт осуществит «Россия» из Санкт-Петербурга в 19:20. Первый вылет намечен на 14:10 в Москву, а последний — в 20:15 в северную столицу.

Всего по этим дням недели до 25 марта будут выполнять по 14 рейсов в Москву и по восемь — в Санкт-Петербург. Руководство «Храброво» планирует, что с 15 марта по 15 апреля общее количество перелётов в оба направления увеличится.

В аэропорту также сообщают, что с 15 марта регистрация на внутренние рейсы открывается за четыре часа, а на международные — за пять. Подробную информацию о весенне-летнем расписании предоставят позднее.