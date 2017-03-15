Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
10:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Вместо жилья — парковка: на Урале стройфирма заплатит миллионный штраф

Земельные участки были выделены корпорации под строительство жилых домов, нежилых построек и социальных объектов.

В Екатеринбурге за нецелевое использование земельного участка генеральный директор компании и ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» оштрафованы в общей сложности на один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Нарушения земельного законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Директору компании назначен штраф в 300 тыс. рублей, а юридическое лицо оштрафовано на 700 тыс. рублей.

В ходе проверки было установлено, что по договору аренды предоставлен земельный участок площадью свыше 24 тыс. квадратных метров под строительство двух высотных жилых зданий с нежилыми вставками и подземной парковкой, а также нового детского сада на 90 мест. Вместо этого на огороженной забором и засыпанной щебнем территории была организована автопарковка.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что намерены добиваться ликвидации автостоянки.

Напомним, что в Екатеринбурге за аналогичное правонарушение в сентябре 2016 года была оштрафована ещё одна организация. Тогда в ходе проверки надзорные органы установили, что на территории, выделенной ещё в 2009 году по договору аренды под строительство торгового центра, фактически находилась автостоянка. В результате фирма была оштрафована на 700 тыс. рублей.

Добавим, в Екатеринбурге проблема парковок стоит достаточно остро. Власти города не первый год пытаются решить вопрос с уменьшением количества машин на улицах. В качестве одного из вариантов предлагается создание на окраинах сети перехватывающих парковок, на которых граждане, прибывающие из других городов, могли бы оставлять свои автомашины, а по городу передвигаться в общественном транспорте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь