Вместо жилья — парковка: на Урале стройфирма заплатит миллионный штраф

В Екатеринбурге за нецелевое использование земельного участка генеральный директор компании и ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» оштрафованы в общей сложности на один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Нарушения земельного законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. Директору компании назначен штраф в 300 тыс. рублей, а юридическое лицо оштрафовано на 700 тыс. рублей.

В ходе проверки было установлено, что по договору аренды предоставлен земельный участок площадью свыше 24 тыс. квадратных метров под строительство двух высотных жилых зданий с нежилыми вставками и подземной парковкой, а также нового детского сада на 90 мест. Вместо этого на огороженной забором и засыпанной щебнем территории была организована автопарковка.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что намерены добиваться ликвидации автостоянки.

Напомним, что в Екатеринбурге за аналогичное правонарушение в сентябре 2016 года была оштрафована ещё одна организация. Тогда в ходе проверки надзорные органы установили, что на территории, выделенной ещё в 2009 году по договору аренды под строительство торгового центра, фактически находилась автостоянка. В результате фирма была оштрафована на 700 тыс. рублей.

Добавим, в Екатеринбурге проблема парковок стоит достаточно остро. Власти города не первый год пытаются решить вопрос с уменьшением количества машин на улицах. В качестве одного из вариантов предлагается создание на окраинах сети перехватывающих парковок, на которых граждане, прибывающие из других городов, могли бы оставлять свои автомашины, а по городу передвигаться в общественном транспорте.