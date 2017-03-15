В Свердловской области за месяц выросла задолженность по зарплате

На 1 марта в регионе без учета субъектов малого предпринимательства задолженность составила 7,7 млн руб. — на 4,1 млн больше, чем в феврале. В Свердловскстате отмечают, что больше всего задолженностей у компаний в сфере энергетики и ЖКХ.

Также зарплаты задерживаются у сотрудников транспортных МУПов. Работники устроят митинг в Екатеринбурге против задержки выплат.