В Уфе подорожал бензин АИ-92
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе по состоянию на 13 марта.
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе по состоянию на 13 марта.
Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива в городе, по сравнению с 6 марта, осталась неизменной — 38,28 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 за неделю поднялся в цене на 0,1 процента и достиг 35,68 рубля за литр.
Стоимость других марок бензина за это же время осталась такой же, как и 6 марта.
Средняя цена бензина А-76 (АИ-80) на уфимских АЗС составляет 33,90 рубля, АИ-95 — 38,75 рубля за литр.