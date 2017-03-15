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10:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подорожал бензин АИ-92

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе по состоянию на 13 марта.

Источник: Reuters

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива в городе, по сравнению с 6 марта, осталась неизменной — 38,28 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 за неделю поднялся в цене на 0,1 процента и достиг 35,68 рубля за литр.

Стоимость других марок бензина за это же время осталась такой же, как и 6 марта.

Средняя цена бензина А-76 (АИ-80) на уфимских АЗС составляет 33,90 рубля, АИ-95 — 38,75 рубля за литр.

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