В Уфе подорожал бензин АИ-92

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива в городе, по сравнению с 6 марта, осталась неизменной — 38,28 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 за неделю поднялся в цене на 0,1 процента и достиг 35,68 рубля за литр.

Стоимость других марок бензина за это же время осталась такой же, как и 6 марта.

Средняя цена бензина А-76 (АИ-80) на уфимских АЗС составляет 33,90 рубля, АИ-95 — 38,75 рубля за литр.