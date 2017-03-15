В ДФО появится местное вьетнамское молоко

Вьетнамская компания TH True Milk намерена инвестировать в молочное животноводство, а также в выращивание фруктовых и лекарственных растений на Дальнем Востоке. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьера — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева с президентом компании TH True Milk Тхай Хыонг. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки делегации регионов российского Дальнего Востока во Вьетнам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Вьетнамский агрохолдинг, крупнейший поставщик молочных продуктов Вьетнама, уже реализует два проекта в Калужской области и Подмосковье по разведению коров и выпуску молочной продукции. В комплекс молочного животноводства на Дальнем Востоке компания готова вложить 1,7 млрд долларов.

Вице-премьер отметил большой потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства и туризма. По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 4 млрд человек, что составляет больше половины населения планеты.

По мнению госпожи Тхай Хыонг «Дальний Восток имеет благоприятные условия для растениеводства и животноводства».

«Со временем мы планируем не только обеспечить потребности региона, но и экспортировать продукцию. Дальний Восток находится в непосредственной близости от рынков Китая и Японии, где большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, и это открывает большие возможности», — добавила президент компании.

Юрий Трутнев заявил, что проекту будет оказана вся необходимая поддержка.

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «новые механизмы ускоренного развития Дальнего Востока создают привлекательные условия для инвестиций в сельское хозяйство».

Уже сейчас в рамках запланированных инвестиционных проектов в дальневосточных территориях опережающего развития будет производиться более 1 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Новые сельскохозяйственные проекты дадут 500 тыс. тонн продукции растениеводства, 250 тыс. тонн мясной и 60 тыс. тонн молочной продукции, 240 тыс. тонн кормов, а также позволят выпускать продукцию пищевой промышленности: мясные консервы, колбасы, соевое масло, мясо птицы, грибы, рыбную продукцию.

В настоящий момент три из пятнадцати территорий опережающего развития имеют сельскохозяйственную специализацию: ТОР «Михайловская» в Приморском крае, ТОР «Белогорск» в Амурской области и ТОР «Южная» в Сахалинской области. В них уже работают 11 резидентов, которые планируют вложить в создание новых сельскохозяйственных производств 54 млрд рублей. Проекты в аграрной сфере планируются к реализации в пяти свободных портах. Сейчас подано 8 заявок с сельскохозяйственной направленностью с общим объемом инвестиций 670,1 млн рублей.