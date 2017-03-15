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11:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Коркинский разрез планирует принимать шлак Троицкой ГРЭС по 100-километровой трубе

Угольный разрез «Коркинский» (входит в состав ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания») планирует принимать шлак Троицкой ГРЭС (работает на коркинском угле). В настоящий момент специалисты рассматривают один из вариантов его доставки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЧУК, еще в 2013 году энергетики предложили перевозить шлак на грузовиках. Но вариант практически сразу был отвергнут как неперспективный и дорогой: требовалось делать более 300 рейсов в сутки, а это расходы на горючее, обслуживание транспорта и прочее. Кроме того, шлак на станции удаляется в мокром виде, и перед погрузкой его необходимо сушить, что тоже влечёт дополнительные затраты.

«На наш взгляд, самым оптимальным способом транспортировки шлака является его доставка по трубопроводу», — отметил генеральный директор по добыче угля АО «Челябинская угольная компания» Валерий Кальянов. Он рассказал, что аналогичным способом проводятся эти работы на самом разрезе. «Система обваловки технологически отработана и практически безаварийна. Только в нашем случае длина трубопровода около 4 километров, а между Троицком и Коркино придётся протянуть трубу длиной около 100 километров», — уточнил Валерий Кальянов.

Как уже сообщало агентство, в настоящий момент прорабатывается вариант засыпки разреза материалом, изготовленным на основе измельченных хвостов (пустой горной породы) обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» (принадлежит ЗАО «Русская медная компания»). Как отметил Валерий Кальянов, в отходах собственного производства, в отличие от металлургических шлаков, нулевой класс опасности. Но емкость существующих хвостохранилищ почти исчерпана. И поэтому, по мнению гендиректора, идея засыпки разреза шлаками Троицкой ГРЭС «не такая уж безумная».

Пока проект проходит предварительное обсуждение. Речь идёт о перемещении 700−800 тысяч кубометров шлака в год. Кроме того, планируется освободить уже использованные хвостохранилища ёмкостью около 300 тысяч кубометров. Цену проекта можно назвать лишь в первом приближении — она может составить несколько миллиардов рублей.

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