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11:17 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Двораковский порадовал дорожников новой уборочной техникой

Глава города 15 марта вручил работникам управления бюджетного хозяйства и благоустройства ключи от самосвалов, трактора-погрузчика и мини-трактора для уборки малых зеленых зон (газонов, клумб и насаждений вдоль тротуаров).

Источник: РИА "Новости"

В Омск начала поступать новая специальная техника для управления дорожного хозяйства и благоустройства города. По решению мэра Вячеслава Двораковского в этом году на обновление машинного парка выделено 67 миллионов рублей. На эту сумму будут куплены самосвалы, подметально-уборочные машины, универсальные погрузчики, мини-тракторы для содержания пешеходных зон — всего 16 единиц техники.

Первую партию машин мэр оценил сегодня лично. Это четыре МАЗа, трактор-погрузчик и мини-трактор.

«Технику покупаем на конкурсной основе. Минчане предложили выгодные условия. Одна такая машина стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле других аналогов. Не секрет, что нашим дорожникам не хватает современных машин, поэтому мы стараемся и находим средства для постепенного технического перевооружения “Управления дорожного хозяйства и благоустройства”. МАЗы удобны, экономичны и надежны. А еще и комфортны — я водил грузовики в армии, есть с чем сравнивать», — заявил Вячеслав Двораковский.

Отметим, что стоимость одного МАЗа после торгов оценивается в 2,9 млн рублей, мини-трактор стоит 2,3 млн рублей. МАЗы будут пригодны как для очистки снега, так и для дорожных работ в теплое время года. Как пояснили в пресс-службе мэрии, уже сегодня вечером они будут задействованы в уборке и вывозе снега с омских дорог.

Мини-трактор, как ранее сообщал «СуперОмск», нужен для очистки малых зеленых зон, таких, как на улице Чокана Валиханова или на Любинском проспекте.

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