Мэр Двораковский порадовал дорожников новой уборочной техникой
Глава города 15 марта вручил работникам управления бюджетного хозяйства и благоустройства ключи от самосвалов,
Глава города 15 марта вручил работникам управления бюджетного хозяйства и благоустройства ключи от самосвалов,
В Омск начала поступать новая специальная техника для управления дорожного хозяйства и благоустройства города. По решению мэра Вячеслава Двораковского в этом году на обновление машинного парка выделено 67 миллионов рублей. На эту сумму будут куплены самосвалы,
Первую партию машин мэр оценил сегодня лично. Это четыре МАЗа,
«Технику покупаем на конкурсной основе. Минчане предложили выгодные условия. Одна такая машина стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле других аналогов. Не секрет, что нашим дорожникам не хватает современных машин, поэтому мы стараемся и находим средства для постепенного технического перевооружения “Управления дорожного хозяйства и благоустройства”. МАЗы удобны, экономичны и надежны. А еще и комфортны — я водил грузовики в армии, есть с чем сравнивать», — заявил Вячеслав Двораковский.
Отметим, что стоимость одного МАЗа после торгов оценивается в 2,9 млн рублей,