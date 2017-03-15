Уфимцам предложат на ярмарке 400 строительных вакансий
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 16 марта состоится ярмарка вакансий предприятий строительной сферы, включая трудоустройство в другой местности.
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 16 марта состоится ярмарка вакансий предприятий строительной сферы, включая трудоустройство в другой местности.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, о своем участии в ярмарке заявили около 30 организаций строительной сферы. В общей сложности они предложат соискателям свыше 400 вакантных мест.
Среди них — автоэлектрик, бетонщик, водитель, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь и токарь.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.