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12:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Бюджет Самары увеличен на 10,5 млрд за счет субсидий и субвенций

4,4 млрд рублей составляют субсидии на решение вопросов местного значения, 6,1 млрд — субвенции на реализацию переданных государственных полномочий.

Бюджет Самары увеличен на 10,5 млрд, в результате внесенных изменений доходы составят 24 млрд 202 млн рублей, расходы — 24 млрд 594 млн, дефицит — 391,7 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

На заседание комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Самары 14 марта заместитель главы Самары — руководитель Департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова пояснила, что внесение изменений в бюджет города вызвано необходимостью отразить в нем 10,5 млрд рублей. Из них 4,4 млрд — это субсидии на решение вопросов местного значения, в том числе 237,6 млн рублей — остатки на едином счете бюджета на 1 января 2017 года. Еще 6,1 млрд рублей составляют субвенции на реализацию переданных государственных полномочий.

Согласно озвученным данным, 617,9 млн рублей планируется направить на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона, который примет матчи Чемпионата мира по футболу в России.

617,7 млн рублей будут направлены на приобретение жилья у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 287,9 млн запланированы на проектирование и ремонт Струковского сада; 407,7 млн — на проектирование и капитальный ремонт площади имени В. В. Куйбышева, включая ремонт четырех прилегающих скверов; 32,4 млн предусмотрены для осуществления межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов Самары. Эти средства необходимы для реализации районами полномочий по организации благоустройства территорий, и, в частности, для участия в софинансировании, необходимом для привлечения средств из вышестоящих источников.

1,9 млрд рублей будут направлены на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Самары включен в повестку заседания городской думы, которое запланировано на 16 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары в 2017 году сформирован как бездефицитный с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей. Предельный объем муниципального долга в установлен в сумме 15 млрд 98 млн рублей, в том числе по видам долговых обязательств: кредиты, полученные городским округом от кредитных организаций — 13 млрд 659 млн рублей; бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ — 1 млрд 439 млн.

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