Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
11:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Администрация Екатеринбурга потратит 12 миллионов на борьбу с незаконными свалками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга планирует потратить в 2017 году на борьбу с незаконными свалками 12 миллионов рублей. Об этом на заседании городской Думы вчера, 14 марта, сообщил председатель Комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов.

В ближайшее время комитет представит концепцию по организации раздельного сбора и утилизации отходов на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Предполагается, что раздельный сбор мусора будет осуществляться на территориях трех тренировочных площадок: “Калининце”, “Урале” и “Химмаше”, а также на площадке фан-зоны в ЦПКиО имени В. В. Маяковского и в радиусе 1,5 км вокруг Центрального стадиона», — сообщают в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, городская администрация пытается внедрить систему дуального сбора мусора, которая предполагает наличие контейнеров для пищевых и непищевых отходов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в начале марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Кургане раскритиковал экологическую обстановку на Урале.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Администрация Екатеринбурга потратит 12 миллионов на борьбу с незаконными свалками
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь