Администрация Екатеринбурга потратит 12 миллионов на борьбу с незаконными свалками

В ближайшее время комитет представит концепцию по организации раздельного сбора и утилизации отходов на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Предполагается, что раздельный сбор мусора будет осуществляться на территориях трех тренировочных площадок: “Калининце”, “Урале” и “Химмаше”, а также на площадке фан-зоны в ЦПКиО имени В. В. Маяковского и в радиусе 1,5 км вокруг Центрального стадиона», — сообщают в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, городская администрация пытается внедрить систему дуального сбора мусора, которая предполагает наличие контейнеров для пищевых и непищевых отходов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в начале марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Кургане раскритиковал экологическую обстановку на Урале.