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11:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Программа помощи ипотечным заёмщикам закрылась досрочно

В сложной ситуации не только обманутые покупатели, но и те, кто взяли ипотеку на жильё. Так, досрочно прекращена программа помощи заёмщикам, по которой семьи могли компенсировать 30% займа. Что делать тем, кто уже собрал все документы?

Источник: Вести Иркутск

— Сёма, кого ты хочешь нарисовать?
— Крепыша.
— Хорошо, у него должны быть лапы.

Данил и Семён рисуют Крепыша — любимого героя из «Щенячьего патруля». Мальчикам 4 и 2,5 года. Их младшей сестре — Маше — 4 месяца.

— Эта квартира в ипотеке. Мы брали в 2010 году кредит в Сбербанке. С тех пор платим его, брали на 20 лет, — говорит жительница Иркутска Анастасия Косыгина.

Когда Косыгины оформили ипотеку на двухкомнатную квартиру, детей у них ещё не было. Сейчас они — молодая многодетная семья. Часть кредита уже погасили: заработали плюс материнский капитал за второго ребёнка. Ещё используют деньги маткапитала за рождение Машеньки. В феврале, рассказывает Анастасия, узнали о программе помощи ипотечным заёмщикам. За три недели собрали документы, 13 марта принесли в банк. Там их встретили объявлением, что программа прекращена досрочно. На оформление справок Косыгины потратили почти 10 тысяч рублей.

— Если бы нам в том момент сказали, 20 числа, что вы лучше не бегайте, не суетитесь, не нужно этого делать. Вы не успеете, не тратьте деньги. Естественно, мы бы не стали. Потому что для нас деньги не лишние, — говорит жительница Иркутска Анастасия Косыгина.

Если бы Косыгины вошли в программу АИЖК, им бы компенсировали 30% оставшейся суммы долга.

Она появилась в стране в 2015 году — для тех, кто из-за кризиса потерял в доходах, особенно для людей, бравших валютные кредиты. В конце 2016 года выяснилось, что деньги в программе остались и её продлили до 31 мая. И за один февраль заявок подали больше, чем за весь прошлый год. 7 марта «Известия» сообщили, что банки выбрали весь бюджет.

— Это действительно так. Не принимаются документы по всей территории России в связи с завершением бюджета. Новые финансы выделяться не будут. Компенсация за справки не предусмотрена и не предоставляется, — говорит горячая линия агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Точной статистики, сколько семей в Иркутской области, как Косыгины, потратили деньги на справки и уже не войдут в программу АИЖК, пока нет.

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