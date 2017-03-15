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11:44 (мск), источник: АиФ Калининград

Рыболовный траулер для рыбаков Камчатки начинают строить в Калининграде

Рыболовный траулер для рыбаков Камчатки начинают строить на заводе в Калининграде, сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

Как сообщалось ранее, контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в 2016 году. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.

Первые два судна проекта, «Ленинец» и «Командор», были заложены соответственно 8 июля и 25 ноября прошлого года. Третий траулер получил название «Ударник». Достроить все три нужно к 2018 году.

Траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ударник» будет заложен 24 марта в 12.30 на стапеле «Буревестник».

По проекту, длина судна составляет 50,6 метров, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция и состав оборудования позволяют вести лов донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью.

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