Рыболовный траулер для рыбаков Камчатки начинают строить в Калининграде
Рыболовный траулер для рыбаков Камчатки начинают строить на заводе в Калининграде, сообщает
Рыболовный траулер для рыбаков Камчатки начинают строить на заводе в Калининграде, сообщает
Как сообщалось ранее, контракт на строительство трёх
Первые два судна проекта, «Ленинец» и «Командор», были заложены соответственно 8 июля и 25 ноября прошлого года. Третий траулер получил название «Ударник». Достроить все три нужно к 2018 году.
По проекту, длина судна составляет 50,6 метров, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция и состав оборудования позволяют вести лов донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью.