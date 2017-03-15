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11:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге к началу лета от свалок мусора очистят три лесопарка

В Екатеринбурге очистят от несанкционированных свалок мусора три парка: Шувакишский, Железнодорожный и Оброшинский. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На очистку территорий из бюджета Свердловской области выделят чуть больше 550 тыс. руб. «Дирекция лесных парков» сейчас ищет подрядчика, которого выберут в конце марта.

«Услуги по уборке несанкционированных свалок мусора (5 класс опасности отходов) включают в себя сбор и очистку территорий, транспортирование и вывоз (размещение) мусора на специализированные полигоны», — говорится в документах закупки.

Работы исполнитель должен закончить до 1 июня. Всего нужно убрать 450 кв. м. особо охраняемой территории Свердловской области.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на загрязненность Шарташского лесопарка.

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