В Екатеринбурге к началу лета от свалок мусора очистят три лесопарка

На очистку территорий из бюджета Свердловской области выделят чуть больше 550 тыс. руб. «Дирекция лесных парков» сейчас ищет подрядчика, которого выберут в конце марта.

«Услуги по уборке несанкционированных свалок мусора (5 класс опасности отходов) включают в себя сбор и очистку территорий, транспортирование и вывоз (размещение) мусора на специализированные полигоны», — говорится в документах закупки.

Работы исполнитель должен закончить до 1 июня. Всего нужно убрать 450 кв. м. особо охраняемой территории Свердловской области.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на загрязненность Шарташского лесопарка.