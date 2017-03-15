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12:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ямочный ремонт в Челябинске: список улиц

Дороги ремонтируют в нескольких районах Челябинска.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске с 14 марта стартовал ямочный ремонт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Днем и ночью рабочие латали дыры на нескольких улицах Челябинска. Днем 14 марта работы производились на:

— проспекте Комарова — от улицы Инженерной до Бажова;.

— автодороге «Меридиан» — от улицы Ш. Руставели до автодрома ГИБДД;.

— Копейском шоссе — от улицы Рождественского до Меридиана;.

— улице Чичерина;.

— улице Молодогвардейцев.

В ночь, на 15 марта, дорожники работали на улицах Рылеева, Степана Разина, Доватора, п/п «Челябинск Главный», Богдана Хмельницкого, Хлебозаводской.

По данным ведомства, за сутки всего было отремонтировано 213,3 кв м дорог.

Также в городе продолжается уборка снега. Сегодня днем на уборке улиц задействовано 80 единицы техники. Производится подметание проезжей части тракторами МТЗ и комбинированными дорожными машинами (КДМ), вывоз снега, раздвижка снежных валов на остановках, пешеходных переходах, выездах, путепроводах.

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